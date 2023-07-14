75 тысяч гектаров леса и заповедник горят в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Колыме сохраняется пожароопасная обстановка. В области горят большие территории. Только за последние сутки было зарегистрировано 40 природных пожаров на площади 83 тысячи гектаров. Из них пока удалось потушить только 15. Еще 25 действуют на площади 75 тысяч гектаров. Их тушат 217 человек.

- Два природных пожара взяли на особый контроль. Они действуют на территории заповедника «Магаданский», - рассказали в ГУ МЧС Росси по Магаданской области.

В ведомстве отметили, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В области продолжает действовать режим ЧС в лесах. В семи округах введен особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры. За нарушения предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей.

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