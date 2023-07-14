Полиция задержала трех человек с наркотиками за сутки в Хабаровске Фото: Андрей АБРАМОВ

Вечером на Промышленной улице патрульный экипаж заметил подозрительного мужчину. Он выкинул на землю сверток, когда заметил машину полицейских. Правоохранители задержали 36-летнего жителя Железнодорожного района и вызвали следственно-оперативную группу, чтобы проверить содержимое выброшенной упаковки. Внешне она напоминала закладку с разовой дозой наркотика. Позже задержанный признался, что купил запрещенку в Сети и ему прислали координаты тайника.

Пока полицейские и следователи работали на месте, патрульные заметили еще одного мужчину, который что-то подобрал с земли. Офицеры представились и предложили ему добровольно отдать запрещенные вещества. У 29-летнего жителя Кировского района при себе оказался сверток с веществом белого цвета.

Еще одну закладку изъяли на улице Промышленной у 36-летнего жителя поселка Березовки. У него при себе был сверток с синтетическим наркотиком.

- Общий вес изъятого составил 1,1 грамма, - уточнили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Со всех задержанных взяли подписки о невыезде. На них завели уголовные дела за незаконный оборот и хранение наркотиков. Всем им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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