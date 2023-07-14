Магадан празднует День города 14 июля

14 июля 2023 года Магадан празднует свое 84-летие. В праздником жителей областного центра поздравил губернатор Сергей Носов.

- Этот день – праздник всех, кто трудится для процветания Магадана, кто вкладывает свои силы и душу в развитие города и региона. Город остается в сердце каждого, кто хоть раз побывал здесь, увидел красоту природы и доброту колымчан. Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! – сказал губернатор.

В честь Дня города жителям устроят праздничный фестиваль «Уличный бриз». Он состоится 15 июля в парке Маяк. Начнется мероприятие в 16:00.

- С поздравительными номерами выступят лучшие вокалисты города и области. В юмористической схватке сойдутся участники КВН. Завершит праздничную программу диджей Oscar, сыграв зажигательные музыкальные композиции, - уточнили в администрации Магадана.

Всех жителей города приглашают на праздничные мероприятия. На территории парка будет много всего интересного как для взрослых, так и для детей.

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