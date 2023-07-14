Подъем воды ожидается в южных реках Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние дни в Хабаровском крае выпало большое количество осадков. Дожди повлияли на уровень воды в южных реках региона. Гидрологи считают, что в ближайшее время следует ждать его повышения. Уже сейчас вода поднялась на 20-90 сантиметров за сутки в реках Хор, Правый Подхоренок, Сукпай, Катэн, Бикин и некоторых других.

Специалисты успокаивают жителей: угрозы населенным пунктам нет. В целом ситуация в июле остается спокойной. Однако на особом контроле обстановка в Вяземском, Бикинском и районе имени Лазо.

В малых реках Хабаровского края сейчас уровень воды падает. В региональной столице он находится на отметке в 99 сантиментов, но в ближайшие пару дней ожидается подъем на 15-20 сантиметров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.