Родные бойца, погибшего на службе, получили Орден Мужества в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Матери бойца Александра Шелепова, который погиб при исполнении служебного долга, передали Орден Мужества. Награда военнослужащему за мужество, отвагу и самоотверженность была присвоена посмертно указом президента России. В конце торжественной церемонии память героя почтили минутой молчания.

Александр Шелепов проходил службу в должности командира отделения в зоне СВО. Он трагически погиб в селе Андреевка в ДНР при выполнении боевой задачи в ночь с 29 на 30 августа 2022 года.

В администрации города отметили подвиг Александра и выразили соболезнования его родным.

Ранее в Хабаровске Орден Мужества вручили родным 71-летнего мужчины, который добровольцем отправился в зону СВО в марте 2022 года. Военнослужащий погиб в декабре в поселке Новоселовское Луганской Народной Республики.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.