Михаил Дегтярев отправился в рабочую командировку по Хабаровскому краю Фото: @Degtyarev_Info
Фото: Социальные сети
Губернатор Хабаровского края отправился в трехдневную рабочую поездку по региону. За следующие дни он побывает в нескольких районах и посетит жизнеобеспечивающие предприятия.
Первой точкой в маршруте станет район имени Полины Осипенко. Там глава региона побывает на золоторудном месторождении Албазино, где расположен карьер «Надежда» и разрабатывается подземный участок «Ольга». Сразу после этого Михаил Дегтярев посетит торжественное собрание в Комсомольске, посвященное Дню металлурга.
15 июля глава края прибудет в Солнечный район. Он проинспектирует социальные объекты летней оздоровительной кампании и побывает на предприятии «Оловянная рудная компания», которое добывает полезные ископаемые. Далее в маршруте - птицефабрика «Комсомольская», инспекция стройплощадки в Ленинском округе Комсомольска, где строится дом на 41 квартиру.
16 июля губернатор приедет в Амурск, чтобы осмотреть реконструированную набережную. Он заедет спорткомплекс «Территория льда», а после отправится в поселок Молодежный Комсомольского района. Там глава края осмотрит ряд объектов, которые были отремонтированы накануне.
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