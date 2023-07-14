Бил по голове и шее: перепалка друзей закончилась убийством в поселке Хабаровского края

Мужчина зарезал приятеля в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ссора двух приятелей из поселка Высокогорный закончилась настоящей бойней. В марте 2023 года двое мужчин организовали небольшое застолье, но не рассчитали с количеством алкоголя. После всех выпитых рюмок товарищи начали ссориться.

54-летний Иван (имя изменено, - прим. ред.) мгновенно потерял над собой контроль. Он схватил нож и кинулся на знакомого. Особо не целясь, он четыре раза ударил оппонента, оставив ему глубокие порезы на шее и голове.

- Раны оказались смертельными. От полученных травм пострадавший скончался, не дождавшись «скорой», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Ивана обвинили в убийстве. Суд рассмотрел материалы дела и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

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