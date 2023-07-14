Премьеру спектакля «Калина красная» покажут в Хабаровске Фото: Министерство культуры Хабаровского края

Режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Лебедев поставит спектакль «Калина красная» по мотивам одноименной повести Василия Шукшина. Его премьеру покажут на сцене Хабаровского краевого театра драмы. Эта постановка станет второй работой режиссера, которую увидят жители регионального центра после детектива «Замок Рейвенскрофт».

- Премьеру можно будет посмотреть в новом сезоне. Его открытие состоится 7 октября, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Спектакль будет поставлен в рамках работы II Дальневосточной театральной школы, цель которой – повышение квалификации и творческий рост молодых артистов региона. Она проходит при поддержке губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

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