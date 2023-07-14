Новый циклон придет в Хабаровск 15 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Только недавно город оправился от внезапно нагрянувшего циклона, как жителей краевой столицы снова пугают ливнем с грозой. Погода в Хабаровске 15 июля начнет хмуриться уже после обеда. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь, который к воскресенью перерастет в ливень.

Новый циклон в Хабаровске 15 июля будет ощущаться слабо. Грозовые тучи дойду до города ближе к воскресенью. А в субботу большую часть дня будет комфортная погода без сильных порывов ветра. Его скорость в среднем составит 3-10 метров в секунду.

Столбик термометра ночью покажет +14…+16 градусов, а днем в Хабаровске будет от +24 до +26 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.