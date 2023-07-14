Родных без вести пропавшего в годы войны солдата ищут в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну пришло письмо от волонтера поискового отряда «Память» Сергея Хрипкова. Он попросил помочь найти родственников солдата, который пропал во время Великой Отечественной войны.

Волонтер рассказал, что 1 мая этого года во время полевых работ команда нашла в траншее, что примерно в 700 метрах на юго-востоке от деревни Трофимово Дмитровского района в Орловской области, котелок. На нем отчетливо была видна надпись «Дейнега И. С.».

Волонтеры подняли некоторые архивы и узнали, что в марте 1943 года в этом месте вела бои 40 стрелковая дивизия. В его составе был солдат с похожими данными - младший сержант Дайнек Иван Сидорович, рожденный в 1916 году.

- Призван в 1942 году Биробиджанским районным военкоматом, Биробиджанского района, Еврейской АО. Погиб 08.03.1943 года. Поиск аналогичной фамилии по другим воинским частям, принимавшим участие в боевых действиях в районе деревни Трифоново Дмитровского района, не дал результатов. Прошу Вас помочь установить адрес проживания ближайших родственников Дайнек Ивана Сидоровича для передачи им найденного котелка, – пишет Сергей Хрипков.

Отмечается, что есть два варианта написания фамилии солдата: Дейнега, как на котелке, и Дайнек, как в документах. Всех, кто знает что-либо о родных мужчины, просят написать поисковому отряду напрямую papa.sergeyf@gmail.com или в областное управление по информационной политике inf@post.eao.ru.

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