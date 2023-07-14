Два автомобиля столкнулись в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Днем 14 июля в Хабаровске столкнулись две иномарки. Авария произошла на пересечении Лейтенанта Орлова и Гризодубовой. Буквально сразу после ДТП в этом месте образовалась пробка. Разбитые автомобили перекрыли одну из полос.

- Разбились «Хонда» и «Субару». Они перегородили почти весь выезд с Гризодубовой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег, местный житель.

Информации о пострадавших пока нет. Также неизвестны обстоятельства аварии и кто из водителей ее спровоцировал. Это предстоит выяснить сотрудникам автоинспекции. А пока на пересечении улиц проезд затруднен. Это стоит учитывать при выборе маршрута.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.