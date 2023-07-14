С опережением графиков ведется ремонт тепломагистралей в Хабаровске

Фото: Дальневосточная генерирующая компания

СП «Хабаровские тепловые сети» (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) с опережением сроков реализуют масштабную ремонтную кампанию.

Всего в этом году энергетики заменят порядка 7 километров трубопроводов (11 участков) и 2 километров тепловой изоляции. На эти цели направлено около 850 миллионов рублей.

Фото: Дальневосточная генерирующая компания

Ремонт теплотрассы на улице Серышева в районе ТЦ «Счастье» специалисты подрядной организации завершили на три с половиной месяца раньше сроков. После проведения ремонтных работ здесь восстановили декоративную плитку, переложили брусчатку и уложили новый асфальт. При замене защитной гильзы под трамвайными путями использовали дополнительную изоляцию, которая позволит отвести блуждающий ток, что, по оценкам экспертов, повысит срок эксплуатации участка до 30 лет.

На улице Ким Ю Чена на завершающем этапе находятся масштабные работы по замене 900 метров магистральных сетей. Ремонт на участке от улицы Нагишкина до дома № 79 по Ким Ю Чена выполнялся в четыре этапа. К 1 августа подрядчик обещает полностью восстановить нарушенное благоустройство и открыть автомобильное движение в полном объеме.

Фото: Дальневосточная генерирующая компания

Траншея глубиной более 5 метров вырыта строителями вдоль дороги на улице Гамарника. Здесь идет увеличение диаметра трубопровода с 500 до 700 миллиметров. Это позволит увеличить пропускную способность магистрали в связи с увеличением числа потребителей в Центральном районе. Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 находится под особым контролем у энергетиков Хабаровских тепловых сетей. Здесь участок с высокой точкой грунтовых вод, поэтому принято решение по монтажу неподвижной опоры и дополнительной гидроизоляции лотков. Объект планируется завершить в металле к 15 августа, а восстановить благоустройство строители немного позже.

«Все работы производятся по согласованию с профильными управлениями администрации города Хабаровска. Стараемся минимизировать неудобства для автолюбителей. Для этого предусматриваются объездные пути. Подрядные организации трудятся в соответствии с установленными планами и графиками. Ряд объектов в этом году завершаем с большим опережением установленных сроков сдачи», — рассказал заместитель главного инженера СП «ХТС» Антон Чупов.