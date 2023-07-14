Талисманы для участников СВО связала мастерица из Магадана Фото: волонтеры

Колымчане продолжают помогать землякам, находящимся в зоне СВО. Часто это не материальная поддержка, но и моральная. Например, жители разных возрастов делают обереги, пишут письма и рисуют открытки. Местная мастерица связала, к примеру, талисманы.

- Вот такую красотищу мы повезем ребятам как талисманы. Кто-то в машине повесит, кто-то на рюкзак, а кто-то ближе к сердцу спрячет. Им дрога каждая частичка из дома. Спасибо всем, кто помогает ребятам, находящимся далеко от дома, чувствовать и знать, что мы помним о них и ждем скорейшего возвращения живыми и здоровыми, - рассказала руководитель Штаба сбора помощи, волонтер Юлия Домрина.

Она отметила, что мастерица не захотела раскрывать свое имя и пожелала остаться анонимной. Но как только она узнала, с каким трепетом парни на спецоперации относятся к, казалось бы, обычным игрушкам, решила связать побольше, чтобы хватило многим.

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