Дороги ремонтируют в частном секторе Индустриального района Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
В Индустриальном районе Хабаровска ремонтируют дороги частного сектора. Сейчас работы проводятся на участке улицы Алеутской от дома №46 по переулку Образцовому. Подрядчик приведет в порядок 530 метров проезжей части. Сначала здесь заменили основание, сделали ливневки. Сейчас укладывают новый асфальт.
- Дорогу внесли в график ремонта по программе «Безопасные качественные дороги», когда местные жители написали несколько обращений. На обустройство улицы выделили больше 10 миллионов рублей, - рассказали в администрации Хабаровска.
Параллельно ведется ремонт соседних улиц: в переулке Образцовом от Алеутской до Образцовой, от Тверской до дома № 83 Б по Образцовой, улицы Тверской от Павла Морозова до Образцовой.
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