До 2024 года продлили авиарейсы в Пхукет из Хабаровска
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Жители Хабаровского края и других дальневосточных регионов смогут еще долгое время порадовать себя поездками в жаркие страны. Крупная авиакомпания решила продлить полеты из Хабаровска в Таиланд на осенне-зимний период. Как и летом, воздушные судна Boeing 777 вылетают из международного краевого аэропорта.
Рейсы заграницу продлили до следующего года. Сейчас согласованы перелеты до конца марта 2024-го, сообщает правительство Хабаровского края.
С 29 октября по 24 марта рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам самолет взлетает в 06.20, по четвергам – в 22 часа. Время в пути составит всего семь-восемь часов.
В этом году рейсы на Пхукет выполняются в первый раз. Они пользуются спросом у жителей Дальнего Востока, самолеты всегда загружены под завязку.
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