Соседние регионы помогут Хабаровскому краю потушить лесные пожары Фото: Комитет лесного хозяйства правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами. В ближайшее время на помощь приедут 79 специалистов из приморья и еще 10 из ЕАО. Их направят в северные районы, где сейчас действуют 29 возгораний. Всего в тушении задействовано 335 сотрудников лесоохраны. Работают семь воздушных судов и 19 единиц техники.

- Обстановка по-прежнему сложная, в крае высокий класс пожарной опасности. После дождей немного улучшилась ситуация в Охотске. Мы усиливаем силы в центральной части края. В Николаевский и район имени Полины Осипенко уже доставлено 50 сотрудников, – сказал замминистра – глава управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Потушить действующие пожары сложно из-за удаленности территорий. Сейчас очаги расположены в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Николаевском, Солнечном, Хабаровском и районе имени Полины Осипенко. Площадь возгораний близится к 100 тысячам гектаров. 27 пожаров решили не тушить, так как они расположены очень далеко и не представляют угрозы.

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