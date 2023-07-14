День армянской культуры пройдет в Хабаровске 15 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске решили провести «Праздник абрикоса». Он состоится 15 июля, и посвятят этот день армянской культуре. Желающих окунуться в традиции другого народа ждут в парке стадиона имени Ленина.

В программе, помимо концертов, запланированы кулинарные и тематические мастер-классы и викторины, презентация традиционных блюд армянской кухни, а также выставка национальных музыкальных инструментов, предметов быта и костюмов. Также желающие смогут посмотреть изделия декоративно-прикладного и изобразительного искусства опытных мастеров.

Желающих ждут у сцены рядом с колесом обозрения в 16 часов.

Кроме того, в Хабаровске пройдет премьера спектакля «Калина красная». Его по одноименной пьесе Василия Шукшина поставит питерский режиссер Михаил Лебедев. Спектакль станет второй работой Лебедева, которую увидят хабаровчане.

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