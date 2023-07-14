За ловлю больше 600 крабов осудили жителей Магаданской области Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Ольском районе Магаданской области вынесли приговор компании мужчин за ловлю крабов. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы признать их вину. Трое мужчин ловили морских животных незаконным путем.

Преступление они совершили 10 октября 2021 года. Мужчины без разрешения отправились на моторной лодке с лебедкой и промышленными ловушками в залив Одян.

- Они осуществили незаконную добычу 542 крабов с целью последующей переработки и реализации. При перевозке в этот же день отделенных секций конечностей крабов, упакованных в мешки, автомобиль злоумышленников задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, предметы незаконного лова изъяты, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Мужчины причинили ущерб государству на 3,9 миллиона рублей. А 14 октября сотрудники ФСБ во время патрулирования в районе мыса Скалистый полуострова Кони нашли четыре из ранее установленных магаданцами ловушек, где нашли еще 87 членистоногих, которых выпустили в море.

Пока шло следствие, имущество мужчин арестовали. Суд осудил их на срок от двух до трех лет условно.

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