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НовостиПроисшествия14 июля 2023 8:18

За доставшийся по наследству порох осудят жителя Магаданской области

Он оставил его себе для охоты
Василина ИКОННИКОВА
За доставшийся по наследству порох задержали жителя Магаданской области

За доставшийся по наследству порох задержали жителя Магаданской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ягоднинском округе Колымы полицейские нашли порох дома у 56-летнего мужчины. Масса взрывчатки составила 450 граммов. Разрешения на хранение у него не было.

Мужчина рассказал, что порох принадлежал его покойному отцу - тот умер 12 лет назад. Но выкидывать порошок он не стал, а решил оставить себе, чтобы использовать в сезон охоты. В итоге поймать дичь он больше не сможет - против него завели уголовное дело.

- Максимальная санкция - лишение свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Мужчину допросили. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Хабаровска отправился на рыбалку, но вернулся оттуда с необычным уловом. Вместо щуки и карасиков ему на удочку попался гранатомет.

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