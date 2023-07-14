За доставшийся по наследству порох осудят жителя Магаданской области

За доставшийся по наследству порох задержали жителя Магаданской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ягоднинском округе Колымы полицейские нашли порох дома у 56-летнего мужчины. Масса взрывчатки составила 450 граммов. Разрешения на хранение у него не было.
Мужчина рассказал, что порох принадлежал его покойному отцу - тот умер 12 лет назад. Но выкидывать порошок он не стал, а решил оставить себе, чтобы использовать в сезон охоты. В итоге поймать дичь он больше не сможет - против него завели уголовное дело.
- Максимальная санкция - лишение свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Мужчину допросили. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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