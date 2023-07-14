Серийную похитительницу духов поймали в Магадане

Серийную похитительницу косметики поймали в Магадане Фото: Андрей КАРА

В Магадане полиция поймала молодую девушку. Ее подозревают в краже косметики на 18 тысяч рублей. Она приходила в одну и ту же торговую точку несколько раз, не боясь, что ее вычислят, но все пошло не по плану.

Пострадавший магазин расположен по улице Дзержинского в областном центре. Именно туда днем 9 июля заглянула 20-летняя воровка со стажем - у неработающей девушки уже есть судимости за подобные преступления. В этот день она со знакомой выбрала парфюм на 10 тысяч рублей и ушла. Пользоваться ароматами девушки не стали, а продали их прохожим с приличной скидкой. В магазин девушка вернулась уже вечером, но с другой подругой. На этот раз они снова вынесли духи, но на восемь тысяч рублей. Похищенное опять продали.

- На следующий день девушка снова наведалась «за покупками». Сотрудник магазина увидел, что она спешит покинуть торговую точку, не оплатив товар, и попытался остановить злоумышленницу. Однако «покупательница» оттолкнула мужчину и скрылась с похищенным, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Вскоре девушку поймали. Против нее завели сразу два уголовных дела за кражу и грабеж. Ей грозит до семи лет колонии.

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