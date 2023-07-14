Детям участников СВО помогут собраться в школу в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В администрации Хабаровска прошло заседание оперштаба по помощи мобилизованным. Напомним, его создали в октябре прошлого года, и за это время удалось создать несколько мер поддержки для участников СВО и их семей.

Так, семьи могут не платить за детский сад и горячее питание школьников. Ребята бесплатно посещают пришкольные лагеря во время каникул, а отдых в загородных частично компенсируется. Такие льготы получили 859 детей.

Единовременно ребята до 18 лет, окончившие обучение в школах или находящиеся на домашнем обучении и не ходящие в детский сад, получают 20 тысяч рублей. Сейчас деньги перечислили 137 детям.

По 10 тысяч рублей на покупку топлива получили 55 семей. Этой зимой меру поддержки продлят.

- Также для семей мобилизованных граждан организованы бесплатные консультации юриста и психолога в городских центрах работы с населением, бесплатное посещение детьми в возрасте от четырех до 14 лет групп кратковременного пребывания, бесплатное посещение музея истории города, культурно-массовых мероприятий, спортивных, семейных и детских клубов в муниципальных учреждениях; в первоочередном порядке перевод детей, посещающих муниципальные учреждения на платной основе, на бюджетные места; зачисление детей в муниципальные спортивные школы на бесплатной основе, - рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Ольга Мильчакова.

Сергей Кравчук поручил уделить особое внимание детям мобилизованных, которые ходят в школу, и помочь им подготовиться к новому учебному году. Важно узнать у родителей, что им нужно купить к школе - форму, канцелярию, рюкзаки - и приобрести это. А еще для семей участников СВО организуют экскурсию на теплоходе по Амуру.

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