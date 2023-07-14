Военный прокурор и омбудсмен провели прием раненых мобилизованных в Хабаровском крае Фото: военная прокуратура

В Хабаровском крае военный прокурор ВВО Александр Рогачиков и уполномоченный по правам человека Игорь Чесницкий провели прием мобилизованных, получивших ранения на спецоперации. Он состоялся 13 июля в военном госпитале Хабаровска.

Большинство интересовались получением выплат в связи с ранениями. Некоторые рассказали, что не могут их получить из-за отсутствия справок, которые не получается взять. Троим военным выплаты задержали. А один из добровольцев старше 50 лет захотел досрочно расторгнуть контракт. Он пояснил, что не может служить дальше из-за болезни, полученной после ранения.

- Поступившие обращения заявителей касались вопросов медицинского обслуживания, реабилитационных мероприятий, деятельности военно-врачебной комиссии, предоставления льгот и социальных гарантий, - рассказали в военной прокуратуре ВВО.

Каждому, кто обратился за помощью, разъяснили их права и рассказали, как можно решить их проблему. А там, где это требовалось, прокуратура начала проверку.

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