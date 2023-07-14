За ошибки при приеме на работу бывшего военного осудили руководителя компании в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске мировой суд рассмотрел дело начальника поисково-спасательного учреждения. Именно к нему устроился на работу бывший военный, а начальник принял его с нарушением антикоррупционного закона.

Проверку провела военная прокуратура Восточного военного округа.

- Установлено, что бывший военнослужащий, занимавший должность, на которую распространялись предусмотренные законом запреты, ограничения и обязанности, после увольнения со службы трудоустроился диспетчером в поисково-спасательное учреждение, - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Только новый руководитель вовремя не отправил уведомление по бывшему месту службы военного, что и стало нарушением закона, за которое наказали невнимательного начальника.

Военный прокурор составил административный протокол за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Суд вынес ему приговор: штраф в 20 тысяч рублей.

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