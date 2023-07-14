Два человека попали в больницу после ДТП в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Вяземского

Женщина и мужчина оказались в больнице после аварии в Вяземском. Около 17:20 14 июля их автомобили врезались друг в друга на улице Казюкова в городе. Это произошло около дома №30.

- Установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Honda Vezel по улице Карла Маркса не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Nissan Liberty, - рассказали в ГИБДД города.

От сильного удара одна из иномарок даже вылетела в кювет. В итоге водитель «Ниссана» 45 лет и пассажирка «Хонды» 63 лет попали в больницу с травмами. Насколько они тяжелые, не сообщается.

В ГИБДД просят участников дорожного движения уважать друг друга и соблюдать правила. Только от этого зависит состояние здоровья и жизни других людей и их самих.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.