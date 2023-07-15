Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 15 июля

Два человека погибли в аварии на трассе «Уссури» в Хабаровском крае Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю
Смертельная авария произошла 14 июля на 124 километре трассы «Уссури». Две иномарки столкнулись на высокой скорости. Одну из них отбросило в отбойник, другая улетела в болото. Два человека погибли на месте.
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