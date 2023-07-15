Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 15 июля

Два человека погибли в аварии на трассе «Уссури» в Хабаровском крае Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Смертельная авария произошла 14 июля на 124 километре трассы «Уссури». Две иномарки столкнулись на высокой скорости. Одну из них отбросило в отбойник, другая улетела в болото. Два человека погибли на месте.

Стало известно, что авиарейсы из Хабаровска на Пхукет продлили до марта 2024 года. Теперь жители краевой столицы смогут летать в Таиланд прямыми рейсами даже зимой.

Семейство медведей забрело в лагерь рабочих и съели собачью еду. Большая хищница с малышами «обчистили» ведра с остатками пищи и скрылись в лесу.

Спасатели МЧС спасли трех мужчин, которые сплавлялись по реке. Их судна потерпели крушение. Искусанные мошкарой туристы едва не погибли, пытаясь выбраться на берег.

В Хабаровском крае продолжают гореть леса. Огнем охвачены огромные площади на удаленных территориях. К тушению пожаров привлекли авиацию. В ближайшее время на помощь приедут специалисты из соседних регионов.

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