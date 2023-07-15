Магаданская область стремится к технологическому лидерству Фото: Росконгресс

Молодые ученые России занимаются разработкой новых технологий, которые обеспечат стране стабильность и технологический суверенитет. В регионах создаются научно-образовательные центры (НОЦ), выделяются средства на поддержку научных кадров. Всего в России уже создано 15 НОЦ. Один из таких центров работает в Магаданской области.

13 июля состоялся Форум будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир», участники которого обсудили векторы развития научной отрасли, возможности отечественных проектов, сотрудничество с иностранными коллегами. Главным вопросом повестке стало развитие страны в условиях санкционного давления.

- В ближайшие 10-15 лет Россия должна выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия, без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы. Нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений, - сказал президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор МГИМО МИД России Андрей Безруков.

Участники форума отметили, что без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна. Поэтому ученые едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты. В России создана своя технологическая среда, интересная для партнеров и сотрудничества. С финансированием проблем нет. Надо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться.

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