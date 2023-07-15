Николай Сафронов переизбран главой Нанайского района Хабаровского края

Николай Сафронов переизбран главой Нанайского района Фото: администрация Нанайского района

Депутатский корпус объявил конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нанайского района в апреле 2023 года. Причиной стало истечение срока полномочий действующего главы Николая Геннадьевича Сафронова, который занял пост в 2018 году.

Заявки на конкурс принимались с 22 мая по 26 июня. Документы подали только два кандидата: Николай Сафронов и директор «Троицкого речного порта» Виталий Михалев. Итогом тайного голосования на должность главы Нанайского района был переизбран Николай Сафронов.

- Наша главная цель - сохранение темпов социально-экономического развития района. Любые задачи по плечу, если работать над ними вместе и согласованно. Продолжаю жить и работать в Нанайском районе, служить его интересам, способствовать укреплению его репутации и доброй славы, - сказал Николай Сафронов после оглашения результатов голосования.

Николай Геннадьевич поблагодарил всех за поддержку и оказанное доверие.

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