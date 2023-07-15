Ученые из Хабаровского края приняли участие в Форуме будущих технологий Фото: Росконгресс

Вместе со специалистами из других регионов страны ученые Хабаровского края занимаются развитием квантовых технологий и других инноваций, которые помогут России достичь технологического суверенитета. Научные представители региона приняли участие в Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который прошел под девизом «Опережая время». Его участниками стали более 1,4 тысячи человек.

Главная цель форума – установить связь между государством, наукой и бизнесом, чтобы общими усилиями развивать и внедрять новые технологии. Только совместная работа поможет достичь поставленной цели – добиться мирового технологического лидерства

- Наша принципиальная задача – перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных. В течение года нужно подготовить новый нацпроект на период до 2030 года по формированию экономики данных. У нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка. Речь, по сути, идет о системообразующей инфраструктуре для нашего дальнейшего развития, для будущего экономики. И очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для нацбезопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны, - сказал Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Форума.

Госкорпорации представили главе государства передовые разработки. Среди них - самый мощный в стране 16-кубитный квантовый компьютер на ионах. На нем с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы. Проект презентовала госкорпорация «Росатом». А представители «РЖД» рассказали о строительстве магистральной квантовой сети. К 2030 году она пройдет по 34 регионам. Уже сегодня Россия вошла в число мировых лидеров по протяженности квантовой магистральной сети. Ассоциация «Альянс» начнет работу по применению квантовых технологий в сфере искусственного интеллекта. К концу 2024 года в Москве будет создан квантовый кластер на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково».

Специалисты считают, что широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться с 2025 года. К 2030 году внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным.

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