Ученые из Хабаровского края примут участие в Национальной премии «Вызов» Фото: Росконгресс

В Хабаровском крае проводится ежегодный конкурс молодых ученых. Победители получают премии за достижения в области научных исследований и разработок. Недавно губернатор края Михаил Дегтярев в пять раз увеличил сумму вознаграждения. За первое место премия составляет 100 тысяч рублей, за второе – 75, а за третье – 50 тысяч рублей. Кроме этого, у молодых ученых теперь появилась возможность принять участие в Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Она впервые стартовала 14 июля в Москве на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Премия станет ежегодной и будет вручаться российским ученым, инженерам, изобретателям в области физики, науках о жизни и материалах, математики и компьютерных наук. Учитываются работы за последние 10 лет. Победители получат вознаграждение в размере 10 миллионов рублей в номинациях «Перспектива», «Ученый года», «Инженерное решение» и «Прорыв».

- Общественное признание – это важнейшее условие как для развития карьеры, так и для технологического прогресса всего человечества. Уникальные открытия приближают людей к заветным высотам, раскрывая перед ними новые горизонты. Национальная премия – новый вызов сложившимся форматам в отечественной науке и социокультурном пространстве, – сказал президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер.

Прием заявок стартовал 14 июля. Он продлится до 14 сентября 2023 года. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет с 15 сентября до 15 октября, а составление шорт-листа и определение победителей – с 16 октября до 18 декабря. Церемония награждения пройдет в ЦВЗ «Манеж» 19 декабря. С подробной информацией о премии можно ознакомиться на сайте премиявызов.рф.

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