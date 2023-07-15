200 рабочих мест появятся в Хабаровском крае благодаря месторождению Албазино Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на золоторудном месторождении Албазино в рамках трехдневной рабочей поездки по региону. Он осмотрел рудник «Ольга» и отработанный карьер «Анфиса», отметив, что горнодобывающая промышленность – одна из важнейших отраслей экономики края. В 2022 году регион занял пятое место в России по добыче золота. На долю отрасли приходится больше 12 процентов ВРП. В отрасли 11 тысяч человек. Большой вклад в развитие отрасли вносит компания «Полиметалл». За пять лет она инвестировала более восьми миллиардов рублей в проведение геологоразведочных работ.

По словам губернатора, перспективным проектом в районе имени Полины Осипенко станет месторождение Талгий. Оно находится в 80 километрах от Албазинского ГОКа. Его разработка обеспечит загрузку обогатительной фабрики Албазино минимум на 10 лет.

Для поддержки горнодобывающей отрасли были приняты изменения в закон о региональных налоговых льготах. Теперь новые инвестпроекты по добыче металлических руд и переработке драгметаллов имеют право на получение статуса регионального инвестпроекта (РИП) с налоговыми льготами. Накануне проект «Талгий» включили в реестр участников РИП.

- Горнодобывающая отрасль – крупнейший налогоплательщик в крае. Наша задача – поддерживать новые проекты в этой сфере. От проекта «Талгий» ожидаем крупных инвестиций в экономику и сохранения действующих рабочих мест на Албазинском ГОКе, а при благоприятном развитии проекта – создания более 200 рабочих мест, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава края и представители компании обсудили текущие задачи и дальнейшее развитие предприятия. В планах на этот год – добыть свыше 5,5 тысячи килограмм золота и около 7,3 тысячи килограмм серебра.

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