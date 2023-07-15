Разрушенный асфальт восстанавливают в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Жильцы многоквартирных домов по улице Воровского, 22, 24, 24 А и 25 в поселке Горького пожаловались на разбитые дороги. Ранее вблизи этих домов работы проводил «Водоканал». Трубы отремонтировали, а вот дорогу в порядок так и не привели.

Обращение хабаровчан помогло ускорить восстановление благоустройства. «Водоканалу» было поручено отремонтировать дорогу до конца рабочей недели.

В администрации города уточнили, что по состоянию на 14 июля предприятие находится на завершающем этапе восстановления благоустройства: проезжая часть дороги приведена в порядок, отремонтированы тротуары и проведено озеленение территории.

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