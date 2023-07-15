Циклон принесет похолодание в Хабаровск 16 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям краевой столицы стоит приготовить зонты, так как погода в Хабаровске 16 июля обещает быть дождливой. Кратковременные осадки ожидаются в течение дня. Синоптики не исключают грозы с сильным ливнем в первой половине дня и после обеда.

Новый циклон принесет в город прохладу. Температура в Хабаровске ночью составит +14…+16 градусов. Днем воздух прогреется до отметок +20…+22 градуса. Ветер будет дуть с востока со скоростью 6-11 метров в секунду.

Несмотря на пасмурную погоду, дождь может добавить особое очарование городским пейзажам и стать поводом для приятных воскресных встреч с друзьями в кафе.

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