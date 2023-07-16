Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 16 июля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае расследуют убийство 50-летнего мужчины, который, как считают правоохранители, скончался от ножевого ранения, нанесенного ему супругой. Женщину уже прозвали «черной вдовой», ранее она ударом ножа в грудь убила двоих предыдущих мужей.

Кошка Мася, над которой жестоко издевались дети в Хабаровском крае, вернулась домой после продолжительного лечения. До полусмерти замучили кошку, бросали ее в костер, били камнем и выжигали глаза. Животное едва не погибло, но смогло доползти до дома, где ее и обнаружила хозяйка. Врачи больше месяца боролись за ее жизнь.

На Колыме произошла страшная трагедия, медведь насмерть загрыз человека. ЧП случилось прямо в городе. О произошедшем сообщили очевидцы, они позвонили в экстренные служб и сообщили, что бурый медведь разодрал девушку. На место выехали специалисты, медведя отстрелили.

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