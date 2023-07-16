В Хабаровске на Подгаева провели свет на улице Фото: Администрация Хабаровска

Во время прямой линии с мэром Хабаровска к Сергею Кравчуку обратились жители жилмассива на Подгаева. Они обратили внимание главы на то, что на улице у них нет освещения, хотя опоры давно стоят. После Сергей Кравчук потребовал отчета по ситуации от Александра Прохорца, заместителя мэра по промышленности, транспорту и связи.

- Решением Центрального районного суда города Хабаровска Министерство Обороны Российской Федерации было обязано принять меры по организации уличного освещения в жилмассиве в ночное время. В 2022 году линия перешла в собственность городского округа «Город Хабаровск». Затем для обеспечения бесперебойной и безопасной работы линий наружного освещения силами МУП Хабаровска «Горсвет» эти линии были приведены в технически исправное состояние, решены вопросы электроснабжения линии, определена эксплуатирующая организация, - ответил Александр Прохорец.

После этого глава города призвал как можно быстрее решить вопрос с освещением на Подгаева, и на днях свет сделали. Теперь в жилмассиве освещается участок автодороги на 1220 километре, а ночью свет горит и над тротуаром у воинской части, и на других территориях.

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