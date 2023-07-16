Михаил Дегтярев побывал на «Комсомольской» птицефабрике Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал с рабочим визитом на птицефабрике «Комсомольской». Напомним, на фабрике несколько месяцев назад была зафиксирована серьезная вспышка птичьего гриппа, после чего все поголовье было уничтожено. Восстановиться предприятию помогают власти края. Глава рассказал о новых мерах поддержки.

- Мы видим, что установлены дезбарьеры, приобретены материалы для обеспечения безопасности внутри цехов и отпугиватели диких птиц. Мы расширили перечень субсидируемого оборудования, чтобы птицефабрика могла получить компенсацию из краевого бюджета на укрепление биологической защиты, - сказал Михаил Дегтярев.

Взамен уничтоженного поголовья на фабрику привезли 230 тысяч несушек, еще 83 тысячи голов привезут в этом месяце. В прошлом месяце на фабрике снова начали выпуск яйца, в скором времени продукция фабрики снова появится на прилавках супермаркетов.

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