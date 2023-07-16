Для расселения аварийного жилья в Хабаровском крае строят 12 домов Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре побывал на стройплощадке в Ленинском округе, где возводят дом для расселения жильцов из аварийного фонда. Также глава посетил двор в Комсомольске, на проспекте Московском.

- Возведение этого дома повышенной комфортности идёт с использованием новых технологий. Новостройка будет обеспечена не только приборами учета, системой вентиляции, но и оборудованием для безопасности жильцов. Сюда переедут 119 человек, нуждающихся в улучшении условий проживания, - сказал губернатор.

Как отметил застройщик, ключи от новых квартир новоселы получат в срок, сам дом введут в эксплуатацию до конца этого года. В общем в этом году расселят порядка 61 тысячи квадратов, а это почти 3800 жильцов.

На московском проспекте двор благоустраивают. Здесь идет ремонт проездов и тротуаров, в планах сделать детские и спортплощадки, провести свет, устроить зону отдыха для людей.

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