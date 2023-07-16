Губернатор Хабаровского края посетил военно-исторический центр «Ступени памяти» Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре работает Центр «Ступени памяти». Здесь для школьников ведется работа по патриотическому воспитанию. В центре есть музей, где представлены экспонаты, рассказывающие о подвигах комсомольчан в Великой Отечественной войне. Губернатор Михаил Дегтярев побывал в центре.

Глава отметил, что вопросы воспитания молодого поколения в патриотизме – одна из значимых задач страны. В крае этому вопросу уделяется большое внимание – увековечиваются имена героев, уже 75 учебных заведений носят имена Героев.

Центр создали в 2021 году педагоги 23-й школы совместно с клубом военно-исторической реконструкции, предпринимателями и администрацией. За последние полтора года центр посетили уже порядка четырех тысяч человек.

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