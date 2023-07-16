Влажно и душно: 17 июля в Хабаровске пройдет дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сначала пройдет небольшой дождь, а после как обычно начнется духота. Погода в Хабаровске на 17 июля не преподнесет особых сюрпризов, днем в городе будет до +25 градусов, а ночью – до +16. Ветер от духоты не спасет, скорость будет лишь 5-10 метров в секунду. В южной части края днем тоже возможен небольшой дождь, правда ночью здесь пройдут ливни. Температура поднимется в дневное время до +23 градусов, а ночью опустится до +15.

- В центральных районах – местами небольшие кратковременные дожди (Верхнебуреинский район - без существенных осадков), температура ночью от +12 до +17 градусов, температура днем от +16 до +29 градусов, ветер различных направлений 2-10 метров в секунду, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Север региона дождей особо не увидит. Здесь, в некоторых районах, возможны осадки, но кратковременные, преимущественно в Охотском районе. Днем до +28, а ночью до +9 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.