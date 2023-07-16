Землетрясение на Аляске не задело Колыму и Хабаровский край Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Аляске произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 9,3 километра. Толчки ощущались в 106 километрах от Санд-Поинта, города на Аляске, с населением около тысячи человек. После произошедшего была объявлена угроза цунами. Россию сейсмособытие не задело.

Ближайший к американской Аляске российский регион – Чукотка на Дальнем Востоке. Расстояние между странами всего 4 километра, в самой узкой точке – между островами Ратманова и Крузенштерна. Однако никаких данных о том, что Чукотка ощутила аляскинское землетрясение, пока нет.

Не задело и два других региона Дальнего Востока - Хабаровский край и Магаданскую область. В первом, по данным краевого МЧС, сейсмособитий не зарегистрировано. На Колыме за прошедшие сутки землетрясений тоже не было, но они возможны в зонах, предусмотренных сейсмическим районированием ОСР - 2015 в рамках фоновых значений, но маловероятны.

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