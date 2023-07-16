Тело лежало на дороге: на федеральной трассе «Колыма» произошла смертельная авария фото: скриншот с видео

В Магаданской области этим утром произошла смертельная авария на федеральной трассе. На 2010 километре дороги «Колыма» водитель иномарки не справился с управлением и машину сбросило в кювет. В результате водитель погиб, а пассажир получил телесные повреждения. Об этом сообщили в полиции Колымы.

- В результате ДТП водителя иномарки выбросило из транспортного средства. Мужчина погиб на месте. 40-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения. На машине скорой помощи пострадавший доставлен в Магаданскую областную больницу, - сообщает Госавтоинспекция.

Погибшему мужчине был 51 год. На место отправились специалисты, чтобы установить все детали и обстоятельства случившегося. Правоохранительные органы просят автомобилистов, ставших свидетелями аварии, позвонить в дежурную часть по номеру 8(4132) 69-60-20 или 102.

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