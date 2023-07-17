Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 17 июля

Амурский тигр погиб в реабилитационном центре под Хабаровском Центр реабилитации диких животных "Утес"

В реабилитационном центре «Утес» погиб амурский тигр-инвалид по кличке Гектор. Причиной стала прошедшая буря, повалившая дерево в вольере хищника.

В Хабаровском крае продолжают расселять аварийные дома. Для этого в регионе возводят 12 новостроев. Уже к концу 2023 года один из них введут в эксплуатацию в Комсомольске.

Из-за сильного пожара в жилом доме спасателям пришлось эвакуировать шесть жильцов. Пламя в любой момент могло перекинуться на кафе, расположенное на первом этаже здания. Пожарные приняли превентивные меры, эвакуировав и посетителей заведения.

Представители власти Хабаровского края прокомментировали новый закон о бездомных животных. Жителям региона рассказали, как будут поступать с бродячими собаками.

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