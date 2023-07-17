Больше двух тысяч домов подготовили к отопительному сезону в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске ведется подготовка к новому отопительному сезону. По состоянию на 17 июля паспорта готовности получили уже 2154 дома.

- Управлению энергообеспечения топлива и инженерных коммуникаций дано поручение взять на особый контроль восстановление нарушенного благоустройства после ремонта сетей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Городские службы продолжают ремонт коммунальных сетей. На некоторых участках трубы заменяют новыми, чтобы улучшить качество услуг и избежать аварий на сетях при наступлении холодов. Работы проходят в соответствии с графиком.

Ранее эксперты рассказали, какой должна быть температура в жилых помещениях во время отопительного сезона.

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