Больше двух тысяч домов подготовили к отопительному сезону в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске ведется подготовка к новому отопительному сезону. По состоянию на 17 июля паспорта готовности получили уже 2154 дома.
- Управлению энергообеспечения топлива и инженерных коммуникаций дано поручение взять на особый контроль восстановление нарушенного благоустройства после ремонта сетей, - рассказали в администрации Хабаровска.
Городские службы продолжают ремонт коммунальных сетей. На некоторых участках трубы заменяют новыми, чтобы улучшить качество услуг и избежать аварий на сетях при наступлении холодов. Работы проходят в соответствии с графиком.
Ранее эксперты рассказали, какой должна быть температура в жилых помещениях во время отопительного сезона.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru