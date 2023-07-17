Была одна, а стало две: машина развалилась на ходу в Хабаровске

Автомобиль разделился на две части во время движения в Хабаровске
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Ранним утром, примерно в 3:50, в Хабаровске произошла авария в районе дома №68 по Краснореченской. Прямо во время поездки «Тойота-Карина» развалилась на две части, потеряв «хвост» в отбойнике.
- Видимо, водитель наехал на выбоину, и машина развалилась на ходу. За рулем был 20-летний мужчина в состоянии опьянения. Он отделался ушибами и ссадинами, поцарапал лицо. Ему рекомендовано амбулаторное лечение, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.
В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД. Вождение в пьяном виде влечет большой штраф и лишение водителя прав. Кроме того, алкоголь замедляет скорость реакций, что может привести к серьезным авариям на дороге и тяжелым последствиям.
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