Просроченные продукты и проблемы с вентиляцией: в Хабаровском крае наказали директора школы

Директора школы в Хабаровском крае оштрафовали за испорченные продукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверила работу пришкольного лагеря в селе Гродеково района имени Лазо. Во время осмотра учреждения были найдены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Не было организовано правильное хранение овощей, найдены испорченные продукты, отсутствовало ежедневное меню, не работала вытяжка. Также найдены другие нарушения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Директора школы оштрафовали на пять тысяч рублей. Также ей было вынесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений и организации питания несовершеннолетних.

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