Автомобиль врезался в трамвай в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске произошла авария на съезде с моста на 65-летия Победы в районе «Ю-Сити». Пострадала 45-летняя женщина.

- Водитель не предоставил преимущество трамваю №1, который двигался по Волочаевской в сторону Краснореченской, в результате чего произошло столкновение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

К месту аварии приехала скорая и забрала пострадавшую женщину в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они призывают водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Незадолго до этого в Хабаровске произошло еще одно ДТП. Иномарка с пьяным водителем за рулем развалилась на ходу, потеряв багажник.

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