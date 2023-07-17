Проезд в автобусах продолжает дорожать в Хабаровске

Проезд в автобусах продолжает расти в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В автобусах продолжает дорожать проезд. Очередное повышение цен ожидается на маршруте перевозчика ИП Комарова Т. И. Тариф планируют поднять в начале августа.

- Стоимость проезда в автобусах №85-1, которые обслуживает ИП Комарова Т. И., поднимется до 45 рублей. Новый тариф начнет действовать с 6 августа, - рассказали в управлении промышленности, транспорта и связи Хабаровска.

Ранее сразу два хабаровских перевозчика подняли цены на пяти автобусных маршрутах. Среди них и другие маршруты ИП Комаровой Т. И.: №52 и №85. К слову, на последнем цена проезда была установлена в размере 44,5 рубля. Такое решение удивило пассажиров, так как оплатить билет «под расчет» при такой стоимости достаточно сложно.

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