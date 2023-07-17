Туристический маршрут «Комсомольский экспресс» стартует 21 июля Фото: Администрация Хабаровска

В июле на ДВЖД стартует новый туристический маршрут выходного дня «Комсомольский экспресс». Он будет проходить через одну из природных достопримечательностей Хабаровского края - горное озеро Амут.

Программа тура включает два полноценных экскурсионных дня. Отправление на поезде из Хабаровска в Комсомольск запланировано на вечер пятницы. Далее путешественников ждет полный день в Городе юности. В программе посещение достопримечательностей, включая экспоцентр авиазавода имени Гагарина и музей судостроительного завода.

На следующий день состоится поездка по Солнечному району Хабаровского края через хребет Мяо-Чан, горнолыжную базу Холдоми и озеро Амут. Вечером в воскресенье выезд на поезде обратно в Хабаровск.

Туры запланированы на 21-24 июля, 25-28 августа и 15-18 сентября. В их стоимость входят питание, экскурсионные билеты и страховка. Подробную информацию о «Комсомольском экспрессе» можно найти на сайте «РЖД-Пассажирам».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.