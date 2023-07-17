Евгений Никонов проведет прямой эфир с жителями Хабаровского края

Фото: @healthyopinion27 Фото: Социальные сети

Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов проведет прямой эфир на официальных страницах в соцсетях. Он ответит на вопросы жителей, касающиеся социальной поддержки, кадровых изменений в сферах образования и здравоохранения. Также он расскажет об итогах и планах в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- Прямой эфир пройдет 19 июля на страницах правительства во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Начало в 15:30 - написал в телеграм-канале Евгений Никонов.

Каждый желающий может задать вопросы по темам прямого эфира в комментариях к постам с анонсом трансляции.

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