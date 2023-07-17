Искусственный интеллект для диагностики рака используют в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае реализуется федеральная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Благодаря ей больницы региона получают новое оборудование для диагностики и лечения тяжелых заболеваний. Это, в свою очередь, существенно повышает качество медицины в регионе.

Так, в Краевом кожно-венерологическом диспансере введен в эксплуатацию фотофайндер. Этот аппарат использует искусственный интеллект для диагностики рака кожи. Этот метод на сегодня считается самым точным.

Также новое оборудование поступило в Краевую клиническую больницу имени профессора О. В. Владимирцева. Здесь установили два аппарата УЗИ, имитатор ходьбы «Имитрон», стол для кинезиотерапии и 20 электрических функциональных кроватей.

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