2,6 тонны продуктов продали на ярмарке выходного дня в Хабаровске Фото: минсельхоз Хабаровского края

День Вяземского района состоялся на ярмарке выходного дня около Арены «Ерофей». На площадке была представлена продукция 52 местных производителей. Среди товаров были молодой картофель, огурцы, помидоры, капуста, зелень, мед, изделия из воска, рыбные и мясные деликатесы, молокопродукция и квас. Всего было продано 2,6 тонны продуктов.

- Мы продолжаем радовать гостей тематическими мероприятиями. Каждую неделю проходят выступления, дегустации фермерской продукции. На очереди в следующую субботу — «Щедрый июль», - сказал глава регионального центра инжиниринга АНО «КСФ» Константин Могильный.

На Дне вяземского района среди гостей традиционно разыграли ящик овощей. Лучших участников наградил глава района Александр Усенко.

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